Erciyes Dağı'nda yeniden kar yağışı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, 14 Kasım'da yağan kar ile beyaza bürünmüştü. Kayseri 'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından bugün yeniden kar yağışı başlayan Erciyes Dağı'nda, beyaz örtünün gelişi turizmcileri sevindiriyor.

