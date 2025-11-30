Erciyes’te kar yağışı
30.11.2025 13:14
DHA, AA
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı.
Akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağmur, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kara dönüştü.
Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise özellikle sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.