Eşini öldürüp intihar etti
01.05.2026 16:43
Kayseri'de kadın cinayeti yaşandı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, 4 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
İlçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde kadın cinayeti meydana geldi.
D.B., 4 çocuk annesi eşi D.B.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla kendisine de ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde D.B.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, cansız bedenler incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
