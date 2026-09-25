Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık görevlileri sevk edildi. Doğan, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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