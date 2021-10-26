Hırsızlık şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri 26.10.2021 - 17:38
İl Emniyet Müdürdüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 1 ayda girdiği iş yerleri ve restoranların kasalarından toplamda 32 bin TL çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarından kimlik tespiti yapılan şüpheli B.G., saklandığı Melikgazi ilçesindeki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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