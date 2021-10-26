Hırsızlık şüphelisi saklandığı evde yakalandı (Kayseri Haberleri)

AYSERİ'de son bir ayda 6 farklı adresten para çalan hırsızlık şüpheli B.G, saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı.

Haberler - Kayseri Haberleri 26.10.2021 - 17:38

Hırsızlık şüphelisi saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürdüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 1 ayda girdiği iş yerleri ve restoranların kasalarından toplamda 32 bin TL çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarından kimlik tespiti yapılan şüpheli B.G., saklandığı Melikgazi ilçesindeki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Yasal Bilgilendirme

Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...