Horoz dövüştüren 5 kişiye 26 bin TL ceza

Kayseri Haberleri DHA 14.07.2021 - 16:50
Kayseri Haberleri - DHA,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki müstakil evde kumar amaçlı horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı.
Polis ekiplerinin de katıldığı baskında görevlileri fark ederek, kaçanlardan 5'i yakalandı. Dövüştürülen horozlara da el koyuldu.
Horozlarına dövüş yaptırdığı belirlenen 5 kişiye, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 26 bin TL ceza uygulandı. Horozlar ise tedaviye alındı.
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