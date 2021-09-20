İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı (Kayseri Haberleri)

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 10:01

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağmur, Erciyes'te kara dönüştü.

Dağın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisi ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü.


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