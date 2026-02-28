Karlar halı sahayı kapladı, oynanacak maçlar ertelendi
28.02.2026 11:21
U18 Ligi ve U15 Ligi müsabakaları kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Kayseri'de oynanacak U18 Ligi ve U15 Ligi müsabakaları, olumsuz hava şartlarının etkisini göstermesi nedeniyle ertelendi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oynanacak müsabakaları erteledi.
Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, yaptığı açıklamada maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Oynanacak müsabakalar, bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
