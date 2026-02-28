Karlar halı sahayı kapladı, oynanacak maçlar ertelendi

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, yaptığı açıklamada maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oynanacak müsabakaları erteledi.

