Kavşakta trafik kazası: Otomobil takla attı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada bir otomobil takla attı, iki kişi de yaralandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan M.İ.’yi Kayseri Şehir Hastanesi’ne, O.Y.’yi ise Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

U.Y.'nin kullandığı otomobil ile M.İ.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

