Kayseri baharda beyaza büründü
11.04.2026 09:21
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu.
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber, bahar aylarında şehir beyaza büründü.
Hava sıcaklarının düşmesiyle Kayseri nisan ayında karı gördü.
Bahar aylarında gelen kar yağışı üzerineyse meteoroloji daha önceden uyarmıştı.
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ve zirai don yaşanabileceği öngörülmüştü.
