Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı (Kayseri Haberleri)

Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 17:19

Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, Kayseri-Develi kara yolunda trafiği iki taraflı olarak yeniden ulaşıma açtı.

Trafik ekipleri, tipinin devam ettiği bölgede kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

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