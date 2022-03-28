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Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 11:10

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makineleri, sahte bandrol ve cinsel içerikli ilaç ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik Kayseri, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltı kararı bulunan 26 zanlıdan 15'i yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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