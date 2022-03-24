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Kayseri merkezli "silahlı organize suç örgütü" operasyonunda 25 şüpheli adliyede (Kayseri Haberleri)

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 12:21

Kayseri merkezli "silahlı organize suç örgütü" operasyonunda 25 şüpheli adliyede

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi koordinesinde, Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da 21 Mart'ta çıkar amaçlı suç örgütü kurma, hırsızlık, fuhuş, yaralama, kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurma, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, gasp, zorla senet imzalatma ve alıkoyma suçlarından 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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