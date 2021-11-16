Kayseri'de 10 kilogram esrar ele geçirildi

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 16.11.2021 - 14:09
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında M.Ç'nin kullandığı otomobili kent girişinde durdurdu. Araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, stepne ve motor kısmına gizlenmiş 10 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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