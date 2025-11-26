Kayseri’de 12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
26.11.2025 09:47
DHA
Kayseri’de ‘silahla tehdit' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.B. (26) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘silahla tehdit' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
