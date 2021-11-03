Kayseri'de 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 17:02
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi (22) merkez Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde bir adreste yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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