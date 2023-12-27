Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamada, 600'ü yabancı uyruklu 990 kişi sorgulandı.
Ayrıca 37 metruk bina, 62 umuma açık yer, 7 terminal ve 96 araç kontrol edildi, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
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