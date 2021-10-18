Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 16:54
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden kombi, inşaat demiri ve motor parçaları çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler H.K. ve Y.Ç'yi ikametlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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