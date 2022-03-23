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Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 10:51

Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Meydanı'nda, tanımadığı 2 kişiyi farklı yerlerde bıçakla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri F.S'yi (17), saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bıçakla yaralanan A.B. ve S.K'nin hastanede tedavisi sürüyor.

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