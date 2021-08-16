Kayseri'de 23 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri’de, 2 suçtan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası ile aranan Hakan K. (34), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Kayseri Haberleri DHA 16.08.2021 - 14:28

Kayseri'de 23 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı

Kayseri Haberleri - DHA,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari Hakan K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Hakan K.’nin, Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlendi.

Polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonla Hakan K., yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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