Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 15:44
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Hakkında "nitelikli yağma" suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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