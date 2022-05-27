Kayseri'de 3,5 milyon makaron ele geçirildi

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 12:50
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Kayseri yolunda bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında 3,5 milyon doldurulmuş gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, H.K. ile B.T. gözaltına alındı.
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