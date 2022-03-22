Kayseri'de 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen kişi yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de 7 farklı adresten 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 11:11

Kayseri'de 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 ayrı adresten yapılan 40 bin 600 bin lira değerindeki ev eşyası çalınması olayının şüphelisi olarak tespit edilen A.S. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


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