Kayseri'de 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 11:11
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 7 ayrı adresten yapılan 40 bin 600 bin lira değerindeki ev eşyası çalınması olayının şüphelisi olarak tespit edilen A.S. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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