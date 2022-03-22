Kayseri'de 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.



Bu kapsamda 7 ayrı adresten yapılan 40 bin 600 bin lira değerindeki ev eşyası çalınması olayının şüphelisi olarak tespit edilen A.S. gözaltına alındı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





