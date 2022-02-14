Kayseri'de 70 yaşındaki kadının çantasını çalan zanlı yakalandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

İddiaya göre, Keykubat Mahallesi'nde yürüyen kadının, içerisinde 720 lira bulunan el çantası, yanına gelen H.Ö. (26) tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.



Güvenlik kameralarına, zanlının cüzdanı içinden aldıktan sonra çantayı yere attığı ve peşinden 70 yaşındaki kadını takip ettiği yansıdı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

