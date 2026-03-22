Kayseri'de ahıra hayvan saldırdı: 6 keçi telef oldu, 5 keçi kayıp
22.03.2026 15:38
Kayseri'de bir ahıra iddiaya göre gece hayvanlar saldırdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ahıra sabaha karşı hayvan saldırması sonucu 6 keçi telef olurken, 5 keçi de kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir ahıra iddiaya göre gece hayvanlar saldırdı. Komşusunun sesler duyması üzerine ahıra gelen besici Tamer Gültop, 6 hayvanının telef olduğunu ve 5 hayvanının da kayıp olduğunu gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kayıp olan hayvanların bulunması için çalışman başlatılırken, ahıra saldıran hayvanların cinsinin belirlenmesi için de araştırma başlatıldı.
‘’GÜN AĞARDIĞINDA ÖĞRENDİM''
Mağduriyetleri için yetkililerden destek beklediklerini söyleyen Besici Tamer Gültop, "Ben Mimsin, Gökkent ve Yavuz Selim Mahallesi arasında hayvancılık yapıyorum. Gece saat 04.15'de komşum beni aradı ve ahırda bir sıkıntı olduğunu çok ses geldiğini söyledi. Geldiğimde 6 tane hayvanımın ölmüş 5 tane hayvanımın da kayıp olduğunu gün ağardığında öğrendim'' dedi.
Gültop, sözlerini şu şekilde noktaladı:
‘’Mağdur olduk. Büyük bir ihtimalle köpek ya da kurt yaptı. Bazı hayvanları boğazından, bazılarını vücudunun yumuşak yerlerinden ısırmış. Polis ekiplerine ve belediyeye bilgi verdik."
