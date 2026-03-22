Kayseri'de ahıra hayvan saldırdı: 6 keçi telef oldu, 5 keçi kayıp

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir ahıra iddiaya göre gece hayvanlar saldırdı. Komşusunun sesler duyması üzerine ahıra gelen besici Tamer Gültop, 6 hayvanının telef olduğunu ve 5 hayvanının da kayıp olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kayıp olan hayvanların bulunması için çalışman başlatılırken, ahıra saldıran hayvanların cinsinin belirlenmesi için de araştırma başlatıldı.