Kayseri'de ailesiyle tartışan kişinin evi ateşe verdiği iddiası

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İddiaya göre, Buğdaylı Mahallesi Samanlı Sokak'ta ikamet eden H.D.G, ailesine kızıp oturdukları evi ateşe verdi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Anne ve babanın dışardayken çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Çatısı çöken tek katlı müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.



Olay yerinden kaçan H.D.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

