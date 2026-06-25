Kayseri’de apartman yangını. 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
25.06.2026 08:59
Son Güncelleme: 25.06.2026 09:00
Duman kısa sürede tüm binaya yayıldı.
Kayseri’de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Sahabiye Mahallesi'ndeki 4 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.
Şair Abdullah Satoğlu Sokak’taki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden aile, ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Ancak duman kısa sürede tüm binaya yayıldı. Bunun üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen anne, baba ile 2 çocuğa sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.
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