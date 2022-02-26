Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik Aydınlıkevler, Gültepe, Battalgazi, Gesi Fatih ve Kılıçaslan mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 12 ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile 9 şüpheli yakalandı.



Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 9 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



