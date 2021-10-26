Kayseri'de arazi anlaşmazlığı kavgasında öldürülen 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan teslim alınan kardeşler Bayram G. ve Selim G'nin cenazeleri, Melikgazi ilçesindeki Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.



Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Argıncık Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze töreninde, hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi.



- Olay



Bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G, Hasan G. ve anneleri Elif G. ile dün taziye için gittikleri İmamkulu Mahallesi'nde, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan hala çocukları Emre G, Soner G. ve enişteleri İsmail G. arasında tartışma çıkmıştı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tabancayla yaralanan kardeşler Bayram ve Selim G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.



