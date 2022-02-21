Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 10:24
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cengiz Topel Caddesi'nde Mustafa D, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda başından ve sırtından bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mustafa D, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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