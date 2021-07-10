Kayseri'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri Haberleri 10.07.2021 - 06:36

Kayseri'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
Yasal Bilgilendirme

Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KAYSERİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...