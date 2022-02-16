Kayseri'de bir haftadır kayıp inek düştüğü kayalıktan kurtarıldı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

Yeşilkent Mahallesi'nde çiftlik sahibi Kaan Çalışkan'a ait inek, Kırık Kilise mevkisinde su ihtiyacını gidermek için çıktığı sarp kayalıklarda bir hafta önce kayboldu.



Çalışkan, bir hafta boyunca aradığı ineğini kayalık alanda düştüğü çukurda buldu. Kendi imkanları ile ineği düştüğü yerden çıkaramayan Çalışkan, belediyeden yardım istedi.



Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak tarafından gönderilen iş makinası ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, matkapla kayaları kırarak, halatla bağladıkları ineği kurtardı.



İneğin sahibi Çalışkan, Sarız Belediye Başkanı Bayrak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Bu kadar kısa zamanda olay yerine ulaşıp profesyonel ve itina ile ineği kurtararak bizlere teslim ettiler. Allah devletimizin yokluğunu vermesin." ifadelerini kullandı.



Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da ineğin kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaştı.

