Kayseri'de bir kadın, misafir olduğu evde ölü bulundu

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 18:41
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İddiaya göre, Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki yaşayan E.A, bir süredir evinde misafir kalan İ.İ'yi (38) odada hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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