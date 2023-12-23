Kayseri'de bir kişi silahlı kavgada yaralandı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen P.K. ile M.K, Talas ilçesi Tutlubağlar Caddesi'nde tartışmaya başladı.



Kavgaya dönüşen olayda P.K, tabancayla M.K'ye ateş açtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralanan M.K, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

