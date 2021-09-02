Kayseri'de bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 02.09.2021 - 06:26

Kayseri'de bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

İddiaya göre, Danişmend Gazi Mahallesi Güdümlü Sokak'ta ikamet eden E.K. (41) ile komşusu Faruk K. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K. evindeki pompalı tüfeğini alarak komşusu Faruk K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Faruk K. kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şüpheli E.K, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

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