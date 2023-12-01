Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan iki kardeşe hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar T.S. ve K.S. katılmadı. Müşteki D.S'nin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldığı duruşmada sanıkların avukatı hazır bulundu.



Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Müşteki D.S. ise olayı planlayarak gerçekleştirdiklerini öne sürdüğü sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklar T.S. ve K.S'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 11'er ay, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.



NE OLMUŞTU?



Melikgazi ilçesinde 29 Ekim 2022'de Bahçelievler Mahallesi'nde bir parka gelen T.S. ve K.S, burada arkadaşları ile oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen D.S'yi silahla ateş ederek yaralamıştı.



Olayın ardından kaçan iki kardeş polis tarafından yakalanmış, haklarında "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açılmıştı.

