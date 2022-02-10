Kayseri'de bir yılda 2 milyon 660 bin metreküp su kaçağı önlendi

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, çalışmalarla hem su kaybının önüne geçilerek sisteme kazandırıldığını hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini ifade etti.



Fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için aralıksız çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, kayıp kaçakların su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesinden kaynaklandığını aktardı.



KASKİ'nin tüm ilçelerde 233 alt bölgenin 43'ünde saha çalışmalarını tamamladığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Bu bölgelerimiz SCADA sistemi ile takip edilmeye başlanmış olup, son teknolojik cihazlarla arızalar tespit edilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla sistemde yüksek basınç olan alt bölgeler tespit edilerek, basınçlar düşürüldü. Bununla birlikte yıl içerisinde 182 arıza giderilerek 48 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 15 milyon lira tutarında 2 milyon 660 bin metreküp su kaçağı önlendi. Su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla kayıp kaçak ekiplerimiz 2022 yılında da göre devam edecek."

