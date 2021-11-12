Kayseri'de çalıntı motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de, çaldıkları motosikletle kapkaç yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 12:28

Kayseri'de çalıntı motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda kent merkezindeki ikamete düzenlenen operasyonda A.M. ve O.B. yakalandı.
İkamette, kapkaç olayında kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi.

Yasal Bilgilendirme

Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...