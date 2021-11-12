Kayseri'de çalıntı motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 12:28
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda kent merkezindeki ikamete düzenlenen operasyonda A.M. ve O.B. yakalandı.
İkamette, kapkaç olayında kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi.
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