Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlarına operasyon: 3 kişi yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlarına operasyon: 3 kişi yakalandı


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda cep telefonu ve kredi kartı çaldıkları belirlenen zanlılar B.D (25), H.D (23) ve N.S.T (23) yakalandı.

Ele geçirilen 3 cep telefonu ve kredi kartları sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

Yasal Bilgilendirme

Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...