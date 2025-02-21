Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlarına operasyon: 3 kişi yakalandı (Kayseri Haberleri)
Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda cep telefonu ve kredi kartı çaldıkları belirlenen zanlılar B.D (25), H.D (23) ve N.S.T (23) yakalandı.
Ele geçirilen 3 cep telefonu ve kredi kartları sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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