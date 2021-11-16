Kayseri'de "change" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 16.11.2021 - 14:09
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Operasyonda ele geçirilen 4 otomobilin motor ve şasi numaralarının, haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlarla "change" adı verilen yöntemle değiştirildiği tespit edildi.
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