Kayseri'de çiftliğe naklettiği büyükbaş hayvanlardan 2'sini çalan zanlı yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de çiftliğe naklettiği büyükbaş hayvanlardan 2'sini çalan zanlı yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 09:21

Kayseri'de çiftliğe naklettiği büyükbaş hayvanlardan 2'sini çalan zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Hasanarpa Mahallesi'nde bir besi çiftliğinden 2 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çiftliğe hayvan nakliyesini sağlayan Suriye uyruklu Ş.E'yi gözaltına aldı.

İncelemelerde, Ş.E'nin, çaldığı hayvanları 7 bin liraya sattığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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