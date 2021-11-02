Kayseri'de çiftliğe naklettiği büyükbaş hayvanlardan 2'sini çalan zanlı yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 09:21
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Hasanarpa Mahallesi'nde bir besi çiftliğinden 2 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çiftliğe hayvan nakliyesini sağlayan Suriye uyruklu Ş.E'yi gözaltına aldı.
İncelemelerde, Ş.E'nin, çaldığı hayvanları 7 bin liraya sattığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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