Kayseri'de cips paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 17:18
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, cips paketi içerisine poşetlenerek gizlenmiş 250 gram metamfetamin ile 250 gram eroin ele geçirildi.
İki zanlı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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