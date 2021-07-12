Kayseri'de DAEŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 14:39
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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