Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 09:07
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 zanlının Melikgazi ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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