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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 09:07

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 zanlının Melikgazi ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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