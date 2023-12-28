Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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