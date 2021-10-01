Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 12:06
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesindeki eve operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye'nin Rakka ve El-Bab bölgelerinde DEAŞ adına silahlı faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.H. yakalandı.
A.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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