Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye'nin Rakka ve El-Bab bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 12:06

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesindeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye'nin Rakka ve El-Bab bölgelerinde DEAŞ adına silahlı faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.H. yakalandı.

A.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yasal Bilgilendirme

Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KAYSERİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...