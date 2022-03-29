Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 14:48
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depoda bekletilen ihtiyaç fazlası yaklaşık 11 ton ders kitabının hurdacıya satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde satın alma memuru olarak çalışan M.B, depo görevlisi A.Ö. ve hurdacı E.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.
Ders kitaplarının hurdacıdan alınarak depoya teslim edildiği öğrenildi.
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