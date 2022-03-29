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Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığına ait ders kitaplarını hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tutuklandı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 14:48

Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depoda bekletilen ihtiyaç fazlası yaklaşık 11 ton ders kitabının hurdacıya satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde satın alma memuru olarak çalışan M.B, depo görevlisi A.Ö. ve hurdacı E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Ders kitaplarının hurdacıdan alınarak depoya teslim edildiği öğrenildi.


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