Drift yapan sürücüye hapis ve para cezası (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin sosyal tesisi önündeki yeşil alanda aracıyla drift yapan sürücü, neden olduğu zarar karşılığında belediyeye 46 bin 430 lira ödedi, yargılandığı kamu davasında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.06.2021 - 15:07 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 15:08

Drift yapan sürücüye hapis ve para cezası

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda, 23 Haziran'da aracıyla drift atarak çimlere zarar veren H.G. hakkında açılan kamu davası sonuçlandı.

Belediyenin 46 bin 430 lira tutarındaki zararını karşılayan H.G, kamu malına zarar vermekten yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.

Yasal Bilgilendirme

Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KAYSERİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...