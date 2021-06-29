Drift yapan sürücüye hapis ve para cezası

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.06.2021 - 15:07 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 15:08
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda, 23 Haziran'da aracıyla drift atarak çimlere zarar veren H.G. hakkında açılan kamu davası sonuçlandı.
Belediyenin 46 bin 430 lira tutarındaki zararını karşılayan H.G, kamu malına zarar vermekten yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.
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