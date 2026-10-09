Kayseri'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
09.10.2026 10:04
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşının tabancayla vurduğu kadın yaralandı.
İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atasözü Sokak'ta E.D. ile erkek arkadaşı N.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A., tabancayla E.D.'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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