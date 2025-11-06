Kayseri'de eş zamanlı asayiş uygulaması: 24 bin 663 kişi sorgulandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 618 personelin katılımıyla toplam 67 noktada Huzur-Asayiş uygulaması yaptı.

Eş zamanlı düzenlenen uygulamalarda; 24 bin 663 şahıs ve 8 bin 828 araç sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirilirken, 45 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.